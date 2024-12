Лучше бы это был фильм: новую игру по «Индиане Джонсу» оценили

Лучше подходит для большого экрана

В Indiana Jones and the Great Circle, приключении от первого лица, действие которого разворачивается между «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход», присутствуют все знакомые штрихи вселенной: резкие диалоги, оркестр и классические звуковые эффекты. Однако вместо того, чтобы создать увлекательную игру, она слишком сильно пытается подражать фильмам, считает обозреватель The Verge.