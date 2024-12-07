Лучше бы это был фильм: новую игру по «Индиане Джонсу» оценили

Геймплей представляет собой смесь базового платформера, непоследовательных головоломок и всё-таки удручающего боя. Лазание и размахивание кнутом не вызвали у автора «вдохновения». Головоломки либо решаются сами собой, либо настолько сложны, что кажутся сломанными, из-за чего он застревал. С боем дела обстоят хуже — скрытность поощряется, но перестрелки наказываются, а возможности ближнего боя ограничены.

Есть моменты «творческого» подхода, например, пробраться в запертую комнату или расставить ловушки. Однако эти вспышки «гениальности» омрачаются утомительными дизайнерскими решениями. Ключевые моменты повествования, такие как схватка с главным злодеем, происходят в катсценах, что еще лишь отвлекает игрока от игры.

Если кратко, то триверженность кинематографическому повествованию умаляет ее самобытность как игры, оставляя в недоумении, почему это не просто очередной фильм, подытоживает автор обзора.