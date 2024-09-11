Опубликовано 11 сентября 2024, 23:151 мин.
Лучше дождаться PlayStation 6: обновленную PS5 Pro оценили“Улучшенная” графика и высокая цена
Sony анонсировала PlayStation 5 Pro, предлагающую, к сожалению, скромные графические улучшения по значительно более высокой цене, пишет New Atlas. PS5 Pro, продажи которой начнутся 7 ноября, оснащена обновленным графическим процессором и трассировкой лучей. Эти усовершенствования обещают ускорить рендеринг на 45%, улучшить эффекты, но визуальные улучшения трудно заметить без прямого сравнения.
© Sony
Консоль стремится «найти баланс между производительностью и реалистичностью». Однако игроки могут не заметить «огромного скачка в производительности», как это было отмечено в демонстрационных роликах Sony. PS5 Pro также удваивает объем внутреннего SSD до 2 ТБ и поддерживает Wi-Fi 7.
Самым большим шоком для многих стала цена: 700 долларов — это на 55% больше, чем у стандартной PS5. К тому же в комплект консоли не входит дисковод, за который, если хотите, придется доплатить 80 долларов.
Несмотря на то, что Pro предлагает больше памяти и немного лучшие визуальные эффекты, многие геймеры, возможно, предпочтут остаться со своей PS5 и дождаться PlayStation 6 со «спокойной душой».