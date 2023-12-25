Лучше пропустить: портативная недоконсоль PlayStation Portal обзавелась обзором

Хотя Portal может похвастаться четким восьмидюймовым ЖК-экраном и всеми возмодностями DualSense, его особенности и зависимость от Wi-Fi могут раздражать некоторых пользователей. Забудьте о Bluetooth-аудио; для этого вам понадобятся дорогие устройства PlayStation Link. Кроме того, вызывает недоумение отсутствие Wi-Fi 6 в 2023 году.

Однако, несмотря на свои странности, Portal упрощает работу с PS5 Remote Play — это готовое решение для особенно ленивых геймеров. Хотя существуют более дешевые и многофункциональные альтернативы, удобство Portal может привлечь тех, кто готов не замечать его недостатков.

Но если честно, то лучше пропустить это устройство, следующая итерация устройство должна быть лучше.