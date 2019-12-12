Игры
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Лучшие игры года раздают со скидками
В Epic Games Store
Официальный магазин Epic Games запустил распродажу, приуроченную к премии The Game Awards 2019. Игры-номинанты можно купить со скидками до 16 декабря.
Ежегодная премия The Game Awards состоится в ночь с 12 на 13 декабря 2019 года в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Номинировано множество игр по разным категориям. Epic Games предлагает приобрести некоторые из них них со скидками.
Номинанта в категории «Лучшая многопользовательская игра» Tom Clancy’s The Division 2 отдают со скидкой 75% всего за 500 рублей.
Претендента на звание «Лучшей приключенческой экшен-игры» Borderlands 3 можно купить за 1300 рублей вместо 2000.
Metro Exodus номинировали на «Лучшую экшн-игру». Приобрести её можно за 800 рублей вместо 1600.