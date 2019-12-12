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Игры
Сегодня 20:19

Лучшие игры года раздают со скидками

В Epic Games Store
Официальный магазин Epic Games запустил распродажу, приуроченную к премии The Game Awards 2019. Игры-номинанты можно купить со скидками до 16 декабря.

Ежегодная премия The Game Awards состоится в ночь с 12 на 13 декабря 2019 года в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Номинировано множество игр по разным категориям. Epic Games предлагает приобрести некоторые из них них со скидками.

Номинанта в категории «Лучшая многопользовательская игра» Tom Clancy’s The Division 2 отдают со скидкой 75% всего за 500 рублей.

Претендента на звание «Лучшей приключенческой экшен-игры» Borderlands 3 можно купить за 1300 рублей вместо 2000.

Metro Exodus номинировали на «Лучшую экшн-игру». Приобрести её можно за 800 рублей вместо 1600.

Других участников распродажи можно посмотреть по этой ссылке. Также Epic Games Store запустил бесплатную раздачу симулятора побега из тюрьмы The Escapists до вечера 19 декабря.