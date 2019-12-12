Лучшие игры года раздают со скидками

Ежегодная премия The Game Awards состоится в ночь с 12 на 13 декабря 2019 года в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Номинировано множество игр по разным категориям. Epic Games предлагает приобрести некоторые из них них со скидками.

Номинанта в категории «Лучшая многопользовательская игра» Tom Clancy’s The Division 2 отдают со скидкой 75% всего за 500 рублей.