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Лучшие игры раздают бесплатно на полгода при покупке компьютера
Так можно сэкономить значительные суммы
Microsoft объявила о начале акции, в рамках которой при покупке определённых моделей компьютеров и ноутбуков пользователи получат шесть месяцев подписки Xbox Game Pass для ПК. В данную подписку входят более 100 игр, в том числе RAGE 2, Gears 5 и Metro Exodus.
Акция распространяется на выделенные модели игровых компьютеров и ноутбуков DEXP, Acer, HYPERPC, Asus и MSI c предустановленной Windows 10. Продлится она до 31 декабря 2019 года. Условия акции действительны и при онлайн-покупке, и в розничных магазинах.
Чтобы получить подписку нужно: приобрести участвующий в акции компьютер, получить промокод для активации подписки и, собственно, применить его.
Помимо доступа к играм подписчики Xbox Game Pass могут пользоваться эксклюзивными скидками. Акция распространяется и на тех, кто уже является пользователем сервиса.