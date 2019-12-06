Лучшие игры раздают бесплатно на полгода при покупке компьютера

Акция распространяется на выделенные модели игровых компьютеров и ноутбуков DEXP, Acer, HYPERPC, Asus и MSI c предустановленной Windows 10. Продлится она до 31 декабря 2019 года. Условия акции действительны и при онлайн-покупке, и в розничных магазинах.

Чтобы получить подписку нужно: приобрести участвующий в акции компьютер, получить промокод для активации подписки и, собственно, применить его.

Помимо доступа к играм подписчики Xbox Game Pass могут пользоваться эксклюзивными скидками. Акция распространяется и на тех, кто уже является пользователем сервиса.