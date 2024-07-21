Любите симуляторы гонок? Подумайте о покупке этого руля за 220000 рублей ($2499)

Его корпус изготовлен из углеродного волокна, что обеспечивает жесткую и легкую конструкцию весом всего 1 240 граммов. Такая конструкция обеспечивает точную передачу управляющих воздействий и обратную связь во время виртуальных гонок, отмечают производители.

Руль оснащен девятью поворотными дисками, 12 кнопками, двумя переключателями, лепестками переключения передач из углеродного волокна, антистатическими силиконовыми резиновыми ручками и 25 RGB-светодиодами, а также 4,3-дюймовым ЖК-экраном, на который выводятся телеметрические данные, аналогичные тем, что видят настоящие гонщики Формулы-1.

Однако в комплект этого предмета роскоши не входит рулевая база, необходимая для подключения его к компьютеру.