Любители проходить игры на скорость собрали сотни тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Сбор средств шёл во время спидраннерского благотворительного марафона Corona Relief Done Quick. Организаторы отчитались о сумме в $400 тысяч. Все эти деньги пойдут на борьбу с пандемией COVID-19.

Марафон прошёл 17-19 апреля. Конечно, организован он был в онлайне. Участники марафона смогли пройти всех боссов Dark Souls, сыграли в Halo: Combat Evolved на высочайшем уровне сложности, а также прошли Mirror's Edge за полчаса. Записи доступны на Twitch.

СМИ также пишут, что летний фестиваль спидраннеров Games Done Quick 2020 перенесли на более поздний срок. Изначально он должен был состояться в июне, но теперь его намерены провести в августе. Причиной тому стала всё та же пандемия коронавируса.