Люди начали продавать iPad с удалённой из магазинов приложений Fortnite по завышенным ценам

Подержанные планшеты можно найти на eBay. Один из пользователей, например, предлагает iPad 7 с Fortnite за огромные деньги — $900. Сейчас такую модель планшета можно купить примерно за $300, поэтому цена старого устройства выглядит невероятно завышенной. Купить его может, разве что, ярый фанат игры.

Такая покупка является рискованной, ведь неясно, как разрешится конфликт Apple и Epic Games. В худшем случае может оказаться так, что Fortnite не будет запускаться на устройствах компании из Купертино вообще.