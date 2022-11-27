Люди, владеющие PlayStation, Xbox и Switch одновременно, назвали лучшую консоль

18:35, 27 ноября 2022
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Люди, владеющие PlayStation, Xbox и Switch одновременно, назвали лучшую консольЭто раскрыла Microsoft
По данным Microsoft, геймеры с более чем одной консолью предпочитают PlayStation 5 и PlayStation 4 моделям Xbox и Nintendo Switch.
Фото: unsplash
Очень интересная информация продолжает появляться из длинного 111-страничного документа, направленного Microsoft в британский антимонопольный орган, рассматривающий вопрос о приобретении компанией Activision Blizzard. Например, согласно опросу, проведенному Microsoft, игроки с несколькими консолями обычно предпочитают PS5 и PS4, а не Xbox Series X | S, One и Nintendo Switch.
В частности, согласно исследованиям, 60-70% игроков, владеющих как консолью PlayStation, так и Xbox, предпочитают платформу Sony.