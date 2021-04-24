«М.Видео» вернула оплату игр бонусами после возмущения покупателей

Как пишет DTF, баллы снова можно тратить на оплату до половины стоимости игр и некоторых игровых аксессуаров. Ранее на них стояла пометка «Финальная цена», но теперь её убрали. Например, Resident Evil Village можно купить со скидкой 50 рублей, а ещё и оплатить до 50% цены накопленными баллами.

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