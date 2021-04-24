Игры
Сегодня в 14:49
«М.Видео» вернула оплату игр бонусами после возмущения покупателей
Но консоли и техника Apple всё ещё не участвуют в бонусной программе
Вчера пользователи заметили, что сеть магазинов «М.Видео» без предупреждения изменила условия бонусной программы. Бонусы запретили тратить на технику Apple, консоли и игровые аксессуары. Это возмутило покупателей. Сегодня СМИ сообщили, что магазин откатил часть изменений и разрешил покупать игры за бонусы.
Как пишет DTF, баллы снова можно тратить на оплату до половины стоимости игр и некоторых игровых аксессуаров. Ранее на них стояла пометка «Финальная цена», но теперь её убрали. Например, Resident Evil Village можно купить со скидкой 50 рублей, а ещё и оплатить до 50% цены накопленными баллами.
Весь список товаров в «М.Видео», на которые не распространяется бонусная программа, доступен по этой ссылке.