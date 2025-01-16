Магазин авторов The Witcher стал частью европейской федерации сохранения игр

Основанная в 2012 году, EFGAMP включает в себя более 20 организаций, занимающихся сбором и сохранением цифровых игр, таких как VIGAMUS в Риме и Computerspielemuseum в Берлине. GOG — первый польский член EFGAMP.

GOG уже давно занимается сохранением классических игр, а в 2024 году была запущена программа GOG Preservation Program. Эта программа гарантирует, что более 100 классических игр можно будет воспроизводить на современных системах. Программа получила положительные отзывы как от игроков, так и от партнеров по индустрии.

Мацей Голембиевски, управляющий директор GOG, объяснил, что компания стремится сохранить историю игр, особенно в условиях растущей обеспокоенности по поводу утраты дисков и способов их чтения.