Игры
Сегодня в 14:30
Магазин цифровых игр Epic Games Store оказался убыточным
Надеется выйти на прибыльность в 2023 году
В цифровом магазине Epic Games Store часто раздают игры бесплатно или устраивают скидки. Из-за этого может казаться, что дела у компании идут хорошо. На самом же деле Epic Games Store работает в убыток и надеется выйти из этого состояния только в 2023 году.
Об этом стало известно из судебных материалов по делу Epic Games против Apple. В итоге компания сама подтвердила убыточность сервиса. В 2020 году, например, выручка Epic Games Store составила $700 млн. Однако и этого компании не хватает, что окупить вложения. Epic Games много потратила на продвижение сервиса в надежде захватить большую долю рынка.
Стоит отметить, что на оплату текущих расходов, в том числе серверов, компании хватает сбора с разработчиков и издателей.
В Epic Games думают, что смогут наконец получать прибыль в 2023 году.