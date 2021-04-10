Магазин цифровых игр Epic Games Store оказался убыточным

Об этом стало известно из судебных материалов по делу Epic Games против Apple. В итоге компания сама подтвердила убыточность сервиса. В 2020 году, например, выручка Epic Games Store составила $700 млн. Однако и этого компании не хватает, что окупить вложения. Epic Games много потратила на продвижение сервиса в надежде захватить большую долю рынка.

Стоит отметить, что на оплату текущих расходов, в том числе серверов, компании хватает сбора с разработчиков и издателей.

В Epic Games думают, что смогут наконец получать прибыль в 2023 году.