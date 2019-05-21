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Игры
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Магазин Epic Games начал блокировать пользователей, покупающих много игр на распродаже

И делающих это быстро
Недавно в Epic Games Store стартовала первая большая распродажа. Теперь пользователи сообщают о том, что магазин блокирует те учётные записи, которые приобретают слишком много игр по скидке слишком быстро.

Об этом рассказал стример Патрик Бойвин (Patrick Boivin). По его словам, он купил на распродаже пять игр по цене от 5 до 50 долларов. После этого сервис заблокировал его профиль по причине «мошеннических действий».

Представитель Epic Games Store объяснил, что в данном случае сработала «агрессивная система», направленная на борьбу с мошенниками. Действия Бойвина она классифицировала как подозрительные. Представитель попросил всех игроков, которые столкнутся с такой же проблемой, обращаться в службу поддержки.

Распродажа закончится 13 июня. До тех пор можно купить игры со скидкой и сделать предзаказ на новинки по сниженной цене.

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