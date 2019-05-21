Магазин Epic Games начал блокировать пользователей, покупающих много игр на распродаже

Об этом рассказал стример Патрик Бойвин (Patrick Boivin). По его словам, он купил на распродаже пять игр по цене от 5 до 50 долларов. После этого сервис заблокировал его профиль по причине «мошеннических действий».

Представитель Epic Games Store объяснил, что в данном случае сработала «агрессивная система», направленная на борьбу с мошенниками. Действия Бойвина она классифицировала как подозрительные. Представитель попросил всех игроков, которые столкнутся с такой же проблемой, обращаться в службу поддержки.

Распродажа закончится 13 июня. До тех пор можно купить игры со скидкой и сделать предзаказ на новинки по сниженной цене.