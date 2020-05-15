Магазин Epic Games устроил мегараспродажу игр

На сайте Epic Games Store сказано, что для получения купона на 650 рублей (для покупки игр или дополнений, соответствующих условиям, стоимостью от 899 рублей) нужно войти в учётную запись. Купоны будут действовать до 1 ноября, 10:59 по московскому времени.

Что касается игр на распродаже, то, например, Red Dead Redemption 2 можно купить со скидкой 20% за 1999 рублей.