Игры
Сегодня 14:38
Магазин Epic Games устроил мегараспродажу игр
Скидки до 75%
Цифровой магазин Epic Games устроил мегараспродажу игр. Со скидками можно купить Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Assassin’s Creed Odyssey и другие игры. Кроме того, можно получить подарочный купон.
На сайте Epic Games Store сказано, что для получения купона на 650 рублей (для покупки игр или дополнений, соответствующих условиям, стоимостью от 899 рублей) нужно войти в учётную запись. Купоны будут действовать до 1 ноября, 10:59 по московскому времени.
Что касается игр на распродаже, то, например, Red Dead Redemption 2 можно купить со скидкой 20% за 1999 рублей.
Assassin’s Creed Odyssey получила скидку 67% и теперь стоит 659 рублей.
Borderlands 3 оценена в 999 рублей (скидка 50%).
The Witcher 3: Wild Hunt можно купить всего за 173 рубля благодаря скидке 70%.
Сообщается, что мегараспродажа продлится до 11 июня, однако некоторые предложения могут закончиться раньше.