Магазин PlayStation распродаёт игры со скидками до 80%

Распродажа получила название «Неожиданные открытия». В её рамках продвигают не очень раскрученные, но интересные игры.

Control, повествующая о попытке восстановить контроль над тайным агентством в Нью-Йорке, захваченным внеземными силами, получила скидку 50%. Теперь она стоит 1749 рублей.