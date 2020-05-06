Игры
Сегодня 20:42
Магазин PlayStation распродаёт игры со скидками до 80%
Не самые известные, но интересные
Магазин PlayStation распродаёт игры со скидками до 80%. По сниженной цене можно, например, приобрести свежую Control.
Распродажа получила название «Неожиданные открытия». В её рамках продвигают не очень раскрученные, но интересные игры.
Control, повествующая о попытке восстановить контроль над тайным агентством в Нью-Йорке, захваченным внеземными силами, получила скидку 50%. Теперь она стоит 1749 рублей.
Всего за 299 рублей можно купить Payday 2: Версия «криминальная волна» — шутер для четырёх игроков, в котором нужно грабить банки.
Mutant Year Zero: Road to Eden о мире, уничтоженном изменением климата, ядерной войной и эпидемиями продаётся за 1274 рубля вместо 2549.
Акция продлится до 20 мая. Все предложения можно посмотреть тут.