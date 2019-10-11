Магазин PlayStation распродаёт новые игры со скидками

Шутер Control, который вышел в конце августа, со скидкой продаётся впервые. Ценителям он может показаться интересным, так как при создании игры авторы вдохновлялись интернет-байками об SCP Foundation, организации, которая якобы изучает сверхъестественные явления. Купить Control можно за 2624 рубля вместо 3499.