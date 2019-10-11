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Магазин PlayStation распродаёт новые игры со скидками
Среди них есть Mortal Kombat 11
В PlayStation Store появились очередные предложения на выходные. Со скидками продают новые игры, среди которых есть новинка от Remedy — Control и Mortal Kombat 11.
Шутер Control, который вышел в конце августа, со скидкой продаётся впервые. Ценителям он может показаться интересным, так как при создании игры авторы вдохновлялись интернет-байками об SCP Foundation, организации, которая якобы изучает сверхъестественные явления. Купить Control можно за 2624 рубля вместо 3499.
Известный любому геймеру Mortal Kombat 11 тоже получил скидку. Приобрести игру можно за 2399 рублей вместо 3999.
Также в акции участвует DiRT Rally 2.0 — 1439 рублей вместо 3999.
Кроме того, со скидками продают Just Cause 4, The Sinking City и Erica. Распродажа продлится до 15 октября.
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