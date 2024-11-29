Магазин приложений Xbox на Android уже готов, но в релиз отправиться ему не дают

Опубликовано 29 ноября 2024, 00:451 мин.
Магазин приложений Xbox на Android уже готов, но в релиз отправиться ему не даютРешение суда мешает этому
Microsoft заявила, что магазин Xbox на Android создан и готов к запуску, однако она по-прежнему не может запустить эту функцию из-за продолжающихся судебных споров с Google. Ожидалось, что функция, которая позволит пользователям покупать и играть в игры Xbox прямо с телефона, будет запущена в ноябре, но с наступлением декабря она все еще недоступна.
По словам представителя Microsoft Сары Бонд, задержка связана с судебным приказом, который в настоящее время задерживает изменения в Google Play Store. Это постановление вытекает из текущего судебного дела, в котором Google борется с утверждениями о том, что ее магазин приложений является «незаконной монополией». Бонд объяснил, что команда Microsoft уже настроила функциональность и ждет окончательного решения суда.