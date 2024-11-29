Магазин приложений Xbox на Android уже готов, но в релиз отправиться ему не дают

Решение суда мешает этому

Microsoft заявила, что магазин Xbox на Android создан и готов к запуску, однако она по-прежнему не может запустить эту функцию из-за продолжающихся судебных споров с Google. Ожидалось, что функция, которая позволит пользователям покупать и играть в игры Xbox прямо с телефона, будет запущена в ноябре, но с наступлением декабря она все еще недоступна.