Магазин Xbox официально получил поддержку облачного гейминга Nvidia

Опубликовано 18 июля 2024, 22:49
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Магазин Xbox официально получил поддержку облачного гейминга NvidiaGeForce Now
Microsoft расширила свои предложения по облачным сервисам, интегрировав Nvidia GeForce Now на страницы игрового магазина Xbox, что дает пользователям выбор между Xbox Cloud Gaming от Microsoft и GeForce Now от Nvidia.
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Ранее Microsoft предлагала лишь свой собственный сервис, поэтому добавление GeForce Now стало заметным событием. Хотя точная функциональность новой кнопки еще не раскрыта, она обещает либо ссылку на главную страницу GeForce Now, либо потенциальный запуск игр непосредственно с консоли на облачной платформе Nvidia.
GeForce Now Nvidia запускает игры на мощном железе, а картинка с управлением передается вам, производительность порой может сравниться с локальными играми на Xbox Series X, мощнейщей консоли Microsoft на данный момент.