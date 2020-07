Магазины сообщили об остановке поставок Xbox One

Пользователь сабреддита Xbox, работающий в отделе электроники сети Target, рассказал, что новых поставок Xbox One в магазин не будет. Также сообщения об остановке поставок появились на сайте крупнейшего интернет-магазина Amazon. Если открыть страницу Xbox One S, то в названии позиции можно увидеть слово «Discontinued» («снято»). То же самое касается бездисковой Xbox One S и Xbox One X.

Однако в бандлах с играми таких приписок нет. Поэтому говорить о полной остановке поставок консолей рано. Кроме того, релиз новой всё же состоится ещё нескоро — в конце 2020 года.