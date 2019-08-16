Mail.ru Group создаст российский аналог Steam

Официальный запуск платформы запланирован на четвёртый квартал 2019 года. На данный момент она проходит закрытое бета-тестирование.

Издатели смогут выпускать на My.Games Store как бесплатные игры (free-to-play), так и проекты премиум-класса. Они будут получать долю выручки 70/30 при дистрибуции игр через платформу. Пользователи же My.Games Store получат доступ к библиотеке игр от сервиса и сторонних разработчиков.

Кроме того, платформа позволит издателям подключать игры к сервисам Lootdog и DonationAlerts. Первый предназначен для торговли внутриигровыми предметами за реальные деньги, а второй — для стримеров.

Сообщается, что аудитория игр компании Games.Mail.ru составляет 13 миллионов человек.