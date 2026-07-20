Mangmi рассказала про «начинку» игровых консолей в стиле Game Boy

Обе модели получат 4,2-дюймовый экран с пропорциями 4:3. Слева на корпусе расположена круглая ручка громкости, сверху разъём USB-C, вход для наушников и отсек для карты памяти.

Цены пока не объявлены, как и дата релиза. Производитель, как пишут СМИ, хочет удержать базовую версию в районе 100 долларов.