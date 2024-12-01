Марсиане напали на императорскую Россию: так выглядит игра «Война миров: Сибирь»1C Game Studios представляет
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Разработчики описывают мир игры следующим образом: «это Россия конца 19 века, но в альтернативной вселенной. В ней летом 1896 года Лондон подвергся рейду марсианских захватчиков, европейские столицы одна за другой пали в отчаянной борьбе с инопланетными машинами. Ранней осенью дождь из космических болидов обрушился и на Петроград, следом над горизонтом столицы поднялись хищные треножники. Кажется, только в Сибири, далеко за Уралом, сохранилась надежда на спасение, здесь, вдали от центров технологии и культуры, на последних станциях железной дороги…»
Игра сочетает в себе экшен от третьего лица, стелс и решение головоломок. Игроки столкнутся с уникальным сеттингом, который описывается примерно как «Россия под инопланетным гнетом», предлагая смесь исторических и научно-фантастических элементов.
Игрокам будет доступно разнообразное оружие, включая капсюльные винтовки, пистолеты на черном порохе и пулеметы «Максим».
Для получения более подробной информации посетите официальный сайт игры.