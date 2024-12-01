Марсиане напали на императорскую Россию: так выглядит игра «Война миров: Сибирь»

Игра сочетает в себе экшен от третьего лица, стелс и решение головоломок. Игроки столкнутся с уникальным сеттингом, который описывается примерно как «Россия под инопланетным гнетом», предлагая смесь исторических и научно-фантастических элементов.

Игрокам будет доступно разнообразное оружие, включая капсюльные винтовки, пистолеты на черном порохе и пулеметы «Максим».

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