Игры
Опубликовано 01 декабря 2024, 14:15
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Марсиане напали на императорскую Россию: так выглядит игра «Война миров: Сибирь»

1C Game Studios представляет
Компания 1C Game Studios выпустила первый геймплейный трейлер игры «Война миров: Сибирь». Приключенческий экшен переосмысливает классический роман Уэллса. Теперь всё происходит в альтернативной России 1896 года. В трейлере показан мир, в котором марсиане вторгаются на Землю, вынуждая героев бежать из Петрограда в восточные регионы империи.
Марсиане напали на императорскую Россию: так выглядит игра «Война миров: Сибирь»

© 1C Game Studios

Разработчики описывают мир игры следующим образом: «это Россия конца 19 века, но в альтер­нативной вселенной. В ней летом 1896 года Лондон подвергся рейду марси­анских захватчиков, европейские столицы одна за другой пали в отчаян­ной борьбе с инопланетными машинами. Ранней осенью дождь из космических болидов обрушился и на Петроград, следом над горизонтом столицы поднялись хищные треножники. Кажется, только в Сибири, далеко за Уралом, сохранилась надежда на спасение, здесь, вдали от центров технологии и культуры, на последних станциях железной дороги…»

Игра сочетает в себе экшен от третьего лица, стелс и решение головоломок. Игроки столкнутся с уникальным сеттингом, который описывается примерно как «Россия под инопланетным гнетом», предлагая смесь исторических и научно-фантастических элементов.

Игрокам будет доступно разнообразное оружие, включая капсюльные винтовки, пистолеты на черном порохе и пулеметы «Максим».

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт игры.

Источник:YouTube
Автор:Максим Многословный
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