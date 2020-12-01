Мать американца выбросила во время уборки коллекцию видеоигр стоимостью $500 000

По словам парня, он давно хранил коллекцию в доме родителей. Он рассказал, что лишился всех игр для PlayStation One. Их было больше 500, половина была даже не распечатана. «Я собираюсь убить кого-нибудь», — прокомментировал парень в Twitter.

Мать выбросила также сами консоли. Среди них были Ataris, Coleco, MegaDrive. Помимо этого женщина решила избавиться и от двух стеков Marshall, 14 педалей, барабанной установки, всех скейтбордов, а ещё коллекции комиксов. Почему мать приняла такое решение — неизвестно.