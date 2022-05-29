Мать обратилась в полицию и попросила забрать сына-фаната Counter-Strike в армию

Telegram-канал “Осторожно, новости” сообщил, что жительница Одинцово была озабочена увлечениями своего 22-летнего сына. Среди них, по информации канала, компьютерная игра Counter-Strike, игровые гаджеты и фингерборды, на продажах которых он зарабатывает на жизнь.

Россиянка видимо не оценила увлечения сына, поэтому в итоге она написала на него заявление в полицию, в котором сообщила, что он уклоняется от военной службы. Мать попросила силовиков принять соответствующие меры.