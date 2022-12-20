Мать рассказала, как её шестилетний сын потратил $16 тысяч на мобильные игры

Списания происходили с учётной записи PayPal женщины. В июле она заметила, что одно и то же списание в размере 106,34 доллара появлялось в её банковской выписке 12 раз подряд. В отчёте о транзакциях также были меньшие расходы в размере 53,16 доллара и ещё несколько в диапазоне от 200 до 600 долларов.

Женщина связалась со своим банком и Apple, так как её сын играл на iPad, а также с разработчиком видеоигр Sega, которому принадлежит Sonic the Hedgehog. В Apple матери двоих детей ответили, что вернут ей часть денег. В итоге она получила назад около $11 тысяч.