Математические принципы Парето нашли применение в детской игре Mario Kart 8

Майеровиц проанализировал 700 000 с лишним возможных вариантов сборки игры, отфильтровав их до более удобных 25 704. Нанеся эти варианты на график, он определил фронт Парето — оптимальное соотношение скорости и ускорения. Вопреки распространенному мнению, такие персонажи, как Боузер и Варио, не всегда самые быстрые; некоторые из них превосходят всех в скорости, но им не хватает ускорения. Кошка Пич, однако, находится прямо посередине фронта Парето, демонстрируя превосходство в обеих областях.

Но на этом веселье не заканчивается. Майеровиц также занялся созданием транспортных средств, сократив 585 с лишним комбинаций картов, колес и планеров до 14 избранных с помощью принципа Парето. Идеальный выбор зависит от ваших приоритетов, но для чистой скорости и ускорения, по данным, стоит остановить свой выбор на Teddy Buggy с роликовыми шинами и Cloud Glider.