McDonald's решил, что вы хотите сыграть в «Тетрис» на курином наггетсе

McDonald's решил, что вы хотите сыграть в «Тетрис» на курином наггетсеВсего будет выпущено 400 000 экземпляров
McDonald's China празднует «40-летие куриного наггетса» причудливой акцией. «Наггетс-Тетрис», выпущенный ограниченной серией, представляет собой гигантский пластиковый куриный наггетс с ЖК-экраном, на котором, как не сложно догадаться, можно сыграть в культовую игру.
Вдохновленное популярной видеоигрой, устройство в форме наггетса позволяет игрокам наслаждаться игрой, похожей на "Тетрис". Автомат, к которому прилагаются наклейки для персонализации и чехол для переноски, определенно привлек внимание.
Несмотря на меньший размер игрового поля и упрощенное управление по сравнению с оригинальным Тетрисом, «Наггетс-Тетрис» является официально лицензированным продуктом, с информацией о торговой марке и авторских правах.
Скорее всего те 400 000 экземпляров, которые будут продаваться в точках McDonald's в Китае по цене около $4,24, станут желанными предметами коллекционирования, особенно учитывая редкость официально лицензированных игр Tetris.