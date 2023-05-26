McDonald's решил, что вы хотите сыграть в «Тетрис» на курином наггетсе

Несмотря на меньший размер игрового поля и упрощенное управление по сравнению с оригинальным Тетрисом, «Наггетс-Тетрис» является официально лицензированным продуктом, с информацией о торговой марке и авторских правах.

Скорее всего те 400 000 экземпляров, которые будут продаваться в точках McDonald's в Китае по цене около $4,24, станут желанными предметами коллекционирования, особенно учитывая редкость официально лицензированных игр Tetris.