Mechanism выпустили «игровую подушку» за 59$

Если Steam Deck для вас слишком тяжелый

Для тех, кто с трудом справляется с весом смартфонов, планшетов или игровых консолей, новая подушка Gaming Pillow от Mechanism за $59 предлагает решение. Этот аксессуар призван облегчить нагрузку на руки.