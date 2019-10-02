МегаФон подарит бесплатный трафик для игр от создателей World of Warcraft

Во-первых, на сайте «МегаФон Игры» можно купить 60-дневную подписку на World of Warcraft за 1199 рублей, дополнение Battle for Azeroth за 1799, Overwatch за 2439 и Diablo 3 за 1799. Все эти покупки клиенты оператора смогут оплатить со счёта своего мобильного телефона.

Во-вторых, в рамках соглашения Мегафон обеспечит своим абонентам бесплатный трафик для мобильных игр и сервисов Blizzard, в том числе для популярной карточной игры Hearthstone.