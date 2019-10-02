Игры
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МегаФон подарит бесплатный трафик для игр от создателей World of Warcraft
Например, для Hearthstone
МегаФон первым среди российских операторов связи заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, разработчиком и издателем компьютерных игр. Известна она многим по игре World of Warcraft. Теперь поклонников компании и абонентов МегаФон ждут приятные бонусы.
Во-первых, на сайте «МегаФон Игры» можно купить 60-дневную подписку на World of Warcraft за 1199 рублей, дополнение Battle for Azeroth за 1799, Overwatch за 2439 и Diablo 3 за 1799. Все эти покупки клиенты оператора смогут оплатить со счёта своего мобильного телефона.
Во-вторых, в рамках соглашения Мегафон обеспечит своим абонентам бесплатный трафик для мобильных игр и сервисов Blizzard, в том числе для популярной карточной игры Hearthstone.
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