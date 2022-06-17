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Meizu выпустила первую собственную игровую консоль

Но пока непонятно, выйдет ли она за пределами Китая
У Meizu есть новый бренд PANDAER, и под ним компания в последнее время выпускает довольно интересные гаджеты. Теперь вышла игровая консоль, разработанная в сотрудничестве с китайским производителем AYANEO. Это портативная приставка PANDAER x AYANEO н Windows.
Meizu выпустила первую собственную игровую консоль

Отмечается, что новинка — это, по сути, консоль AYANEO AIR Pro, которая претерпела несколько интересных изменений. На задней панели приставки есть теперь логотип PANDAER и несколько рисунков.

Что касается технических характеристик, портативная консоль PANDAER x AYANEO оснащена 5,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD 1920 x 1080 пикселей. Габариты устройства составляют 224 х 89,5 х 28 мм, а вес 410 г. Гаджет получил процессор AMD Ryzen 5 5560U с графикой Radeon RX Vega 6. Процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Игровая приставка поставляется с твердотельным накопителем на 512 ГБ. Под капотом PANDAER x AYANEO находится батарея ёмкостью 7350 мАч. Есть также возможность подключения Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Meizu выпустила первую собственную игровую консоль

Игровая консоль PANDAER x AYANEO в настоящее время доступна только в Китае через сайт Meizu. Стоимость гаджета составляет 3999 юаней (около 34 тысяч рублей).

Источник:Gizmochina
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