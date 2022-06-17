Meizu выпустила первую собственную игровую консоль

Отмечается, что новинка — это, по сути, консоль AYANEO AIR Pro, которая претерпела несколько интересных изменений. На задней панели приставки есть теперь логотип PANDAER и несколько рисунков.

Что касается технических характеристик, портативная консоль PANDAER x AYANEO оснащена 5,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD 1920 x 1080 пикселей. Габариты устройства составляют 224 х 89,5 х 28 мм, а вес 410 г. Гаджет получил процессор AMD Ryzen 5 5560U с графикой Radeon RX Vega 6. Процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Игровая приставка поставляется с твердотельным накопителем на 512 ГБ. Под капотом PANDAER x AYANEO находится батарея ёмкостью 7350 мАч. Есть также возможность подключения Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.