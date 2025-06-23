Meta и Microsoft готовят Xbox-версию шлема Quest 3S — утечка раскрыла детали

Идея такого устройства не нова. *Meta ещё в апреле открыла свою операционную систему для сторонних производителей, и тогда же анонсировала лимитированную Xbox-версию Quest. В это же время Asus заявила о работе над собственным VR-шлемом на базе платформы *Meta, но с тех пор новостей не было.

Сотрудничество с Microsoft развивается давно: ещё в 2023 году на Quest появилась поддержка Xbox Cloud Gaming.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.