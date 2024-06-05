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Oculus Quest 3
VR-версия игры про наемного убийцу Hitman 3 выйдет на Quest 3
Игры
05 июня 2024, 15:30
Свежее обновление сделало VR-шлем Quest 3 на шаг ближе к Apple Vision Pro
Наука и технологии
10 апреля 2024, 06:33
Марк Цукерберг продолжил критику шлема Apple Vision Pro в новом заявлении
Наука и технологии
11 марта 2024, 11:54
Шлемы Oculus научились воспроизводить «пространственные видео», снятые на iPhone 15 Pro и Apple Vision Pro
Наука и технологии
02 февраля 2024, 08:01
Samsung выпустит «убийцу» шлемов Oculus Quest 3 и Apple Vision Pro в конце 2024 года
Игры
09 ноября 2023, 06:08
В России начались продажи VR-шлема Oculus Quest 3. Цена неприятно удивила
Наука и технологии
08 ноября 2023, 21:48
В Сети начали публиковать первые обзоры главного конкурента Apple Vision Pro — шлема Oculus Quest 3
Наука и технологии
10 октября 2023, 07:55
Создатели AR-шлема Oculus Quest 3 приготовились к серьёзной борьбе с Apple за любовь пользователей
Наука и технологии
09 октября 2023, 07:44
Oculus представила конкурента AR-гарнитуре Apple Vision Pro, но в 7 раз дешевле
Наука и технологии
28 сентября 2023, 06:53
В Сеть слили цену всех версий VR-шлема Oculus Quest 3
Наука и технологии
25 сентября 2023, 09:48