Oculus Quest 3

Samsung выпустит «убийцу» шлемов Oculus Quest 3 и Apple Vision Pro в конце 2024 года
Игры
09 ноября 2023, 06:08
В России начались продажи VR-шлема Oculus Quest 3. Цена неприятно удивила
Наука и технологии
08 ноября 2023, 21:48
В Сети начали публиковать первые обзоры главного конкурента Apple Vision Pro — шлема Oculus Quest 3
Наука и технологии
10 октября 2023, 07:55
Создатели AR-шлема Oculus Quest 3 приготовились к серьёзной борьбе с Apple за любовь пользователей
Наука и технологии
09 октября 2023, 07:44
Oculus представила конкурента AR-гарнитуре Apple Vision Pro, но в 7 раз дешевле
Наука и технологии
28 сентября 2023, 06:53
В Сеть слили цену всех версий VR-шлема Oculus Quest 3
Наука и технологии
25 сентября 2023, 09:48