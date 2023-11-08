В России начались продажи VR-шлема Oculus Quest 3. Цена неприятно удивила

Новейшее устройство виртуальной реальности от Oculus обещает пользователю погружение в цифровой мир с невиданным доселе реализмом.

Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, шлем имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Каждый из двух дисплеев предлагает разрешение 2064 × 2208 пикселей, обеспечивая общее изображение в 4128 × 2208 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

Oculus Quest 3 укомплектован шестью улучшенными камерными датчиками, расширяющими возможности смешанной реальности, например, позволяя играть на виртуальном пианино, не вставая из-за кухонного стола.

Новые компактные контроллеры с системой обратной тактильной связи и технология Direct Touch, отслеживающая движение рук, делают взаимодействие с виртуальной реальностью ещё более интуитивно понятным.

Однако, несмотря на впечатляющие технические характеристики, цена в 84 999 рублей вызвала недоумение среди потребителей.

Начало продаж запланировано на 30 ноября, и пока остаётся открытым вопрос: оправдает ли новинка ожидания и будет ли спрос соответствовать высокой стоимости.