В Сеть слили цену всех версий VR-шлема Oculus Quest 3

Оказалось, что новинка будет доступна в двух версиях. На опубликованном изображении видна рекламная карточка, указывающая на дату отправки Quest 3 — 10 октября.

Отметим, что ранее представители Oculus подтвердили, что базовая версия Quest 3 будет оснащена 128 ГБ памяти и будет стоить $500. Однако компания не раскрывала деталей о версии с расширенным объёмом накопителя.

Если же верить утечке, то стоимость варианта на 512 ГБ составит $650 долларов.

На данный момент о новом поколении VR-шлема Oculus известно не так много. Компания намерена поделиться всеми деталями и характеристиками устройства на грядущей ежегодной конференции Connect, которая пройдёт 27 сентября.