VR-версия игры про наемного убийцу Hitman 3 выйдет на Quest 3

Опубликовано 05 июня 2024, 15:30
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VR-версия игры про наемного убийцу Hitman 3 выйдет на Quest 3Один из самых интересных релизов лета
Студия IO Interactive анонсировала Hitman 3 VR: Reloaded — обновленную версию популярной игры Hitman 3, специально разработанную для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 3.
Релиз этой версии запланирован на лето, а её разработкой занимается британская студия XR Games, известная по проектам Zombie Army VR и Jurassic World Aftermath.
Hitman 3 VR: Reloaded представит несколько новых особенностей, которые призваны улучшить игровой опыт.
Игроки смогут впервые в серии использовать двойное оружие, что позволит Агента 47 держать и использовать оружие в каждой руке одновременно.
Новый художественный стиль, включающий сел-шейдинг, придаёт игре уникальный визуальный облик. Пользовательский интерфейс был полностью переработан для более интуитивного управления и навигации.
Также улучшены возможности передвижения, что обеспечит плавное и естественное перемещение в игре.