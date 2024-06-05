VR-версия игры про наемного убийцу Hitman 3 выйдет на Quest 3

Релиз этой версии запланирован на лето, а её разработкой занимается британская студия XR Games, известная по проектам Zombie Army VR и Jurassic World Aftermath.

Hitman 3 VR: Reloaded представит несколько новых особенностей, которые призваны улучшить игровой опыт.

Игроки смогут впервые в серии использовать двойное оружие, что позволит Агента 47 держать и использовать оружие в каждой руке одновременно.

Новый художественный стиль, включающий сел-шейдинг, придаёт игре уникальный визуальный облик. Пользовательский интерфейс был полностью переработан для более интуитивного управления и навигации.

Также улучшены возможности передвижения, что обеспечит плавное и естественное перемещение в игре.