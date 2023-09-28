Oculus представила конкурента AR-гарнитуре Apple Vision Pro, но в 7 раз дешевле

Она стоит всего $499 за модель с 128 ГБ памяти. Это делает её значительно более доступной по сравнению с Apple Vision Pro.

Quest 3 оборудован новым чипсетом от Qualcomm,, что обеспечивает удвоенную производительность и на 30% большее разрешение, чем у Quest 2. Гарнитура также имеет 8 ГБ оперативной памяти и обновлённые «pancake optics», что делает изображение более чётким.

Основное внимание в новом шлеме уделяется смешанной реальности. Так, Марк Цукерберг подчеркнул, что Quest 3 станет «первой массовой гарнитурой смешанной реальности», позволяя объединить физический и цифровой миры.

Благодаря четырём наружным инфракрасным камерам и двум камерам высокого разрешения, пользователи смогут взаимодействовать с виртуальными объектами в реальном пространстве.

Цукерберг описал возможность бросить виртуальный мяч и увидеть, как он отскакивает от реальной стены, или укрыться за диваном от виртуальных выстрелов.

Также он упомянул о будущем, в котором некоторые друзья будут физически присутствовать рядом, а другие будут представлены в виде аватаров или голограмм.