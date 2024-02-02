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Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2024, 08:01
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Шлемы Oculus научились воспроизводить «пространственные видео», снятые на iPhone 15 Pro и Apple Vision Pro

Как тебе такое, Тим Кук?
Шлем Oculus Quest 3 научился воспроизводить «пространственные видео», снятые на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Это стало возможным благодаря свежему обновлению программного обеспечения v62, которое добавило поддержку соответствующей функции.

Пространственные видео, загруженные в шлем Quest 3 через мобильное приложение гарнитуры, будут автоматически конвертированы в подходящий формат для воспроизведения, обеспечивая «погружающий просмотр».

Это позволит пользователям, не имеющим шлем Apple Vision Pro, наслаждаться стереоскопическими видео, снятыми на новейшие модели iPhone, в виртуальной реальности.

Apple добавила возможность съемки пространственных видео специально для владельцев шлема Vision Pro, но теперь благодаря Oculus Quest эти видео станут доступны широкому кругу пользователей по более доступной цене.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple