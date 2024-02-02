Шлемы Oculus научились воспроизводить «пространственные видео», снятые на iPhone 15 Pro и Apple Vision Pro

Это стало возможным благодаря свежему обновлению программного обеспечения v62, которое добавило поддержку соответствующей функции.

Пространственные видео, загруженные в шлем Quest 3 через мобильное приложение гарнитуры, будут автоматически конвертированы в подходящий формат для воспроизведения, обеспечивая «погружающий просмотр».

Это позволит пользователям, не имеющим шлем Apple Vision Pro, наслаждаться стереоскопическими видео, снятыми на новейшие модели iPhone, в виртуальной реальности.

Apple добавила возможность съемки пространственных видео специально для владельцев шлема Vision Pro, но теперь благодаря Oculus Quest эти видео станут доступны широкому кругу пользователей по более доступной цене.