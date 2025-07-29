Meta выпустит смарт-часы с камерой для связки с умными очками Ray-Ban

Ранее в 2021 году *Meta (тогда ещё *Facebook) уже работала над подобным устройством: модель оснащалась двумя камерами — 12 Мп снизу и 5 Мп на корпусе для видеозвонков.

Судя по утечкам, обновлённый гаджет будет развивать ту же концепцию — для «улучшения опыта в метавселенной». Премьера может состояться уже 17 сентября на конференции *Meta Connect 2025.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена