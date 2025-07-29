Meta выпустит смарт-часы с камерой для связки с умными очками Ray-Ban

*Meta выпустит смарт-часы с камерой для связки с умными очками Ray-BanЗвучит интригующе и интересно
Согласно источнику DigiTimes, новое устройство будет не просто «ещё одними смарт-часами», а частью экосистемы, дополняющей умные очки Ray-Ban и гарнитуры виртуальной реальности Quest.
В отличие от моделей Apple, Samsung или Google, гаджет от *Meta будет делать ставку не на фитнес и уведомления, а на камеры и анализ окружающей среды. Ожидается минимум один встроенный модуль, а также глубокая интеграция с ИИ и нейросетями компании.
Ранее в 2021 году *Meta (тогда ещё *Facebook) уже работала над подобным устройством: модель оснащалась двумя камерами — 12 Мп снизу и 5 Мп на корпусе для видеозвонков.
Судя по утечкам, обновлённый гаджет будет развивать ту же концепцию — для «улучшения опыта в метавселенной». Премьера может состояться уже 17 сентября на конференции *Meta Connect 2025.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена