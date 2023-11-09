Samsung выпустит «убийцу» шлемов Oculus Quest 3 и Apple Vision Pro в конце 2024 года

Новинка может стать серьезным конкурентом для Oculus Quest 3 и Apple Vision Pro. Ожидается, что устройство, получившее кодовое название «Infinite», будет представлено во II половине 2024 года.

Гарнитура, о разработке которой ходили слухи уже давно, получит специальную версию Android от Samsung от Google и будет работать на чипе Snapdragon. Первоначально предполагалось, что девайс дебютирует в этом году, но планы изменились после анонса Apple Vision Pro.

Samsung планирует анонсировать шлем на мероприятии Unpacked в августе, вместе с запуском новых моделей Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Однако начало продаж запланировано на декабрь 2024 года, что составит почти год после начала поставок Vision Pro от Apple, запланированных на начало 2024 года.