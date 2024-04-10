Свежее обновление сделало VR-шлем Quest 3 на шаг ближе к Apple Vision Pro

Главное нововведение – усовершенствованный режим Passthrough, позволяющий видеть реальные объекты вокруг пользователя без снятия шлема. Это приближает возможности устройства к премиальной гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro.

«Passthrough в обновлении получил более высокую четкость, улучшенную обработку цвета, экспозиции, контрастности и динамического диапазона, что соответствует окружению пользователя в реальном мире. Улучшения облегчают просмотр мелких деталей и текста без снятия гарнитуры. Passthrough также стал менее зернистым при слабом освещении», — отметила компания в своем блоге.

Несмотря на доработки, Passthrough в Quest 3 пока не сравнится с пространственным режимом Apple Vision Pro из-за гораздо более высокого разрешения экрана в последней.

Однако, важно отметить, что Quest 3 существенно дешевле Vision Pro ($499 против $3499) и уже имел довольно неплохой Passthrough. Дешевый Quest 2 в этом компоненте по-прежнему проигрывает, и улучшений для него пока нет.