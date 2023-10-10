В Сети начали публиковать первые обзоры главного конкурента Apple Vision Pro — шлема Oculus Quest 3

Об этом говорят множество обзорщиков, в том числе и наши коллеги из The Verge. Они отметили, что эта модель шлема виртуальной реальности обеспечивает удобство, мощь и лёгкость в использовании.

Основное преимущество новинки — улучшенная система passthrough, которая позволяет пользователям безопасно передвигаться по комнате без снятия шлема.

Однако, несмотря на все названные выше преимущества, есть и недостатки. Хотя Oculus называет Quest 3 «первым массовым шлемом смешанной реальности», на данный момент устройство сталкивается с проблемами содержания и функциональности.

На сегодняшний день большинство игр и приложений для Quest 3 предназначены для виртуальной реальности, а не смешанной.

При этом авторы отмечают, что устройство является отличным VR-шлемом, но его потенциал в области смешанной реальности ещё предстоит реализовать.