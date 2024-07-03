Meta* интегрирует генеративный ИИ в игры для метавселенной

Компания планирует использовать ИИ для повышения "эффективности разработки игр" и "ускорения вывода их на рынок". Такой подход соответствует растущему интересу генерального директора MetaМарка Цукерберга к играм для гарнитур Quest и недавнему переходу компании к лицензированию программных функций Quest* для сторонних производителей.

Несмотря на продажи миллионов устройств Quest*, Meta* с трудом привлекает пользователей на свою платформу Horizon* и сталкивается со значительными операционными убытками, пишут СМИ. Интеграция генеративного искусственного интеллекта рассматривается как потенциальное изменение, предлагающее "динамические игровые диалоги, повествования и возможности создания контента, которые могут демократизировать разработку игр".

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена