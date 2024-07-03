Игры
Опубликовано 03 июля 2024, 15:04
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Meta* интегрирует генеративный ИИ в игры для метавселенной

И для чего
Meta* собирается внедрить генеративный искусственный интеллект в свои игры VR, AR и смешанной реальности, стремясь "обновить" свою стратегию развития метавселенной. Согласно недавней вакансии, Meta* стремится разработать "новый потребительский опыт" с генеративным ИИ, который будет меняться с каждым прохождением игры. Эта инициатива в первую очередь будет направлена на Horizon*, набор "метавселенных" игр и приложений Meta*, но может распространиться и на другие платформы.
Meta* интегрирует генеративный ИИ в игры для метавселенной
© Ferra

Компания планирует использовать ИИ для повышения "эффективности разработки игр" и "ускорения вывода их на рынок". Такой подход соответствует растущему интересу генерального директора MetaМарка Цукерберга к играм для гарнитур Quest и недавнему переходу компании к лицензированию программных функций Quest* для сторонних производителей.

Несмотря на продажи миллионов устройств Quest*, Meta* с трудом привлекает пользователей на свою платформу Horizon* и сталкивается со значительными операционными убытками, пишут СМИ. Интеграция генеративного искусственного интеллекта рассматривается как потенциальное изменение, предлагающее "динамические игровые диалоги, повествования и возможности создания контента, которые могут демократизировать разработку игр".

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена