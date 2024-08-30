Meta* решила «переосмыслить» VR: в 2027 появится ультралегкая гарнитура

Опубликовано 30 августа 2024, 13:051 мин.
Meta* решила «переосмыслить» VR: в 2027 появится ультралегкая гарнитураЧем он сможет похвастаться
Meta* планирует выпустить ультралегкую гарнитуру смешанной реальности в 2027 году под кодовым названием «Puffin», пишут западные СМИ. Это футуристическое устройство весом менее 110 граммов должно бросить вызов громоздкости нынешних VR-гарнитур, переместив аккумулятор и вычислительную мощность на внешнюю шайбу, которая, как надеется Meta*, будет достаточно мала, чтобы поместиться в кармане.
Дизайн Puffin значительно отличается от предыдущих гарнитур Meta*, напоминая скорее очки, нежели традиционный форм-фактор VR-шлемов. Устройство будет оснащено и функциями дополненной реальности.
Этот шаг знаменует собой «стратегический сдвиг» для Meta*, пишут СМИ, поскольку Puffin, вероятно, начнет новую линейку продуктов, ориентированную на «мультимедиа», потенциально позиционируя себя как прямого конкурента гарнитурам Vision Pro от Apple.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:UploadVR
Автор:Максим Многословный