Meta* решила «переосмыслить» VR: в 2027 появится ультралегкая гарнитура

Дизайн Puffin значительно отличается от предыдущих гарнитур Meta*, напоминая скорее очки, нежели традиционный форм-фактор VR-шлемов. Устройство будет оснащено и функциями дополненной реальности.

Этот шаг знаменует собой «стратегический сдвиг» для Meta*, пишут СМИ, поскольку Puffin, вероятно, начнет новую линейку продуктов, ориентированную на «мультимедиа», потенциально позиционируя себя как прямого конкурента гарнитурам Vision Pro от Apple.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена