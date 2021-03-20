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Сегодня в 12:35
Metro Exodus и другие игры распродают с большими скидками
А одну игру отдают бесплатно, но с одним условием
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил распродажу игр издательства Deep Silver со скидками до 80%. Во время акции подешевела Metro Exodus. Кроме того, можно бесплатно скачать Deadlight: Director's Cut, правда, с одним условием.
Metro Exodus теперь стоит 549 рублей вместо 1999 рублей. Издание Gold тоже можно забрать по сниженной цене — за 779 рублей вместо 2598 рублей. Другие игры франшизы также получили скидки.
В рамках акции отдают и Wasteland 3. Со скидкой предлагается ролевая игра Outward. Она стоит теперь 360 рублей вместо 1199.
Deadlight: Director's Cut можно скачать бесплатно, если на вашем аккаунте в GOG уже есть хотя бы одна игра издательства Deep Silver.
Акция продлится до 22 марта. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.