Metro Exodus и другие игры распродают с большими скидками

В рамках акции отдают и Wasteland 3. Со скидкой предлагается ролевая игра Outward. Она стоит теперь 360 рублей вместо 1199.

Deadlight: Director's Cut можно скачать бесплатно, если на вашем аккаунте в GOG уже есть хотя бы одна игра издательства Deep Silver.

Акция продлится до 22 марта. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.