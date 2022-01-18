Microsoft купила крупнейшего разработчика игр Activision Blizzard

Эта новость серьёзно повлияла на стоимость акций Activision Blizzard. Как пишет Reuters, она выросла на 38%. Сейчас акции торгуются на отметке $65,39 за бумагу.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла прокомментировал новость так: «Сегодня игры — самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах, и они будут играть ключевую роль в развитии платформ метавселенной».

Бобби Котик останется CEO Activision Blizzard. Недавно компания пережила волну скандалов, связанных с обвинениями руководства в дискриминации и поощрении сексуальных домогательств.