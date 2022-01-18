Microsoft купила крупнейшего разработчика игр Activision Blizzard

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Microsoft купила крупнейшего разработчика игр Activision BlizzardПосле всех скандалов
Корпорация Microsoft объявила, что купит производителя игр Call of Duty компанию Activision Blizzard за $68,7 млрд. Это станет крупнейшей сделкой в отрасли. Сама Microsoft, которая, кстати, выпускает консоли Xbox, станет третьей по уровню доходов игровой компанией на рынке.
Эта новость серьёзно повлияла на стоимость акций Activision Blizzard. Как пишет Reuters, она выросла на 38%. Сейчас акции торгуются на отметке $65,39 за бумагу.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла прокомментировал новость так: «Сегодня игры — самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах, и они будут играть ключевую роль в развитии платформ метавселенной».
Бобби Котик останется CEO Activision Blizzard. Недавно компания пережила волну скандалов, связанных с обвинениями руководства в дискриминации и поощрении сексуальных домогательств.
Источник: Reuters