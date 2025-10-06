Microsoft лишила подписчиков Xbox Game Pass скидок на DLC

Опубликовано 06 октября 2025, 18:001 мин.
Microsoft лишила подписчиков Xbox Game Pass скидок на DLCЕще и стала дороже
После недавнего повышения цен на Xbox Game Pass до 30 долларов в месяц, Microsoft вновь огорчила подписчиков. Компания тихо отменила прежние скидки на DLC, которые раньше входили в подписку. Вместо этого пользователям теперь будут начисляться баллы программы Microsoft Rewards.
Как подтвердил представитель компании, это изменение касается всех игр и дополнений, а не только серии Call of Duty, где игроки впервые заметили нововведение. Теперь владельцы подписки Game Pass Ultimate получат 10% стоимости покупки обратно в виде бонусных баллов, а пользователи Premium — 5%, если купят игры или дополнения из отдельного списка.
Ранее Game Pass предлагал прямую скидку 10% при покупке доп. контента. Теперь же игроки получат лишь баллы, которые можно обменять на подарочные карты или другие вознаграждения, и то не сразу.
Microsoft объясняет, что цель этих изменений — «сохранить ценность подписки» и добавить больше игр: в ближайшее время сервис пополнится 45 новыми проектами.