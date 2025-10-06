Microsoft лишила подписчиков Xbox Game Pass скидок на DLC

Как подтвердил представитель компании, это изменение касается всех игр и дополнений, а не только серии Call of Duty, где игроки впервые заметили нововведение. Теперь владельцы подписки Game Pass Ultimate получат 10% стоимости покупки обратно в виде бонусных баллов, а пользователи Premium — 5%, если купят игры или дополнения из отдельного списка.

Ранее Game Pass предлагал прямую скидку 10% при покупке доп. контента. Теперь же игроки получат лишь баллы, которые можно обменять на подарочные карты или другие вознаграждения, и то не сразу.

Microsoft объясняет, что цель этих изменений — «сохранить ценность подписки» и добавить больше игр: в ближайшее время сервис пополнится 45 новыми проектами.