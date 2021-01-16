Microsoft может выпустить третью новую Xbox

Сейчас в серии современных консолей Microsoft есть две модели — Xbox Series X и Xbox Series S. Одна помощнее, другая — дешевле и слабее. Третья консоль могла бы занять ту же нишу, что консоль PlayStation 5 Digital Edition конкурента Sony. То есть Xbox Series XS могла бы быть полностью цифровой приставкой и при этом предлагать максимальную мощность. Такая модель могла бы занять промежуточное положение между уже существующими.

Конечно, сам факт регистрации товарного знака Xbox Series XS пока ничего не значит. Будем ждать дальнейших новостей о вероятной консоли.