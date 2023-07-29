Microsoft начала блокировать аккаунты владельцев Xbox Series X/S за запуск эмуляторов

Microsoft начала блокировать аккаунты владельцев Xbox Series X/S за запуск эмуляторовК счастью, не навсегда
Геймеры используют свои консоли Xbox Series X|S для запуска эмуляторов классических игр. Изначально Microsoft пыталась бороться с этим явлением, блокируя сторонние UWP-приложения, но сообщество нашло обходной путь. Однако теперь Microsoft пресекает эту практику, выдавая временные блокировки и запреты для тех, кто использует этот обходной путь.
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Эмуляторы стали популярным способом сохранения памяти об играх, однако их легальность остается под вопросом. Хотя сама технология не запрещена и даже используется компаниями Nintendo и Microsoft для создания обратно совместимых игр, компаниям не хочется, чтобы это происходило бесплатно (либо приводило к судебным искам).
К счастью, блокировки аккаунтов, которые запускают консоли в режиме разработчика и используют сторонние эмуляторы, временные, всего 15 дней. Однако никто не запрещает компании в будущем вводить более радикальные санкции.
В условиях давления со стороны таких правообладателей, как Nintendo и Sony, будущее эмуляторов на консолях Xbox остается неопределенным.