Microsoft начала блокировать аккаунты владельцев Xbox Series X/S за запуск эмуляторов

Эмуляторы стали популярным способом сохранения памяти об играх, однако их легальность остается под вопросом. Хотя сама технология не запрещена и даже используется компаниями Nintendo и Microsoft для создания обратно совместимых игр, компаниям не хочется, чтобы это происходило бесплатно (либо приводило к судебным искам).

К счастью, блокировки аккаунтов, которые запускают консоли в режиме разработчика и используют сторонние эмуляторы, временные, всего 15 дней. Однако никто не запрещает компании в будущем вводить более радикальные санкции.

В условиях давления со стороны таких правообладателей, как Nintendo и Sony, будущее эмуляторов на консолях Xbox остается неопределенным.