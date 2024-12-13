Microsoft начала превращать приложение Xbox в аналог Steam

Опубликовано 13 декабря 2024, 10:301 мин.
Microsoft начала превращать приложение Xbox в аналог SteamСреда для компьютерных игр
Microsoft обновила приложение Xbox для Windows, добавив в него около 400 новых игр и изменив дизайн домашнего экрана. Цель обновления, пишут СМИ, сделать приложение центром ПК-игр, даже для тех, которые не входят в Xbox Game Pass.
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Крис Чарла, генеральный менеджер Xbox, объяснил, что это изменение принесет ранее недоступные игры, включая от японских студий Kemco и Kairosoft. Более 100 новых игр также относятся к Xbox Play Anywhere — игроки покупают и консольную и ПК-версию игры, по одной цене.
Обновление решает проблему поиска игр Xbox Play Anywhere, которые часто было сложно найти в приложении.
Вместе с новыми играми в приложении Xbox появился новый домашний интерфейс, в котором отображается контент из PC Game Pass и Microsoft Store, а также быстрый доступ к недавно пройденным играм.