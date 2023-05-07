Microsoft наняла лучшего адвоката по апелляциям после блокировки Британией сделки с Activision Blizzard

Американский технологический гигант намерен в ближайшее время подать апелляцию в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT). Бирд имеет опыт победы над Европейским союзом (ЕС) в делах Apple и Intel, где он отменил наложенные на них крупные штрафы.

Решение регулятора Британии вызвало критику со стороны Activision. Microsoft при этом заявила, что в связи с этим решением Евросоюз (ЕС) будет более благоприятным местом для создания компании. Однако источники сообщают, что Европейская комиссия может одобрить сделку только при условии, что Microsoft обязуется гарантировать, что такие игры, как Call of Duty, останутся доступными и на других консолях. ЕС примет решение в течение следующих двух недель.

Апелляция в CAT может занять несколько месяцев, что продлит срок завершения сделки до 18 июля. Более того, регулирующие органы США уже начали юридическое оспаривание приобретения. Если апелляция Microsoft будет удовлетворена, дело будет возвращено регулятору для повторного рассмотрения.